ABD'de siyahi öğrenciler için kurulmuş HBCU okullarında bir ayda ikinci bomba ihbarı - Son Dakika

NEW ABD'de, 1964 öncesi siyahi öğrencilerin eğitim görmesi için açılan ve Tarihi Siyahi Üniversite ve Kolejleri (HBCU) diye adlandırılan en az 6 kolej ve üniversite bir ay içinde ikinci defa bomba ihbarı aldığını açıkladı.

Başkent Washington, Maryland, Delaware, Florida, New York ve Louisiana'da bulunan ve Sivil Haklar Yasası çıkarılmadan önceki dönemde siyahi öğrencilerin okumasına izin veren HBCU eğitim kurumlarında ocak ayının ilk ve son haftalarında bomba tehdidi yaşandı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda herhangi bir patlayıcı alet veya düzeneğe rastlanmazken ihbar yüzünden okullardaki eğitim kesintiye uğradı ve bazı soruşturmalar yapılmak zorunda kalındı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yaptığı açıklamada, "ülke çapında yapılan bir dizi bomba tehdidiyle ilgili araştırma yaptıkları" bilgisini paylaşarak olayı doğruladı.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki de gazetecilere verdiği demeçte, konuyla ilgili "kesinlikle rahatsız edici" ifadesini kullanırken ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz resmi brifing almamasına rağmen raporlardan haberdar olduğunu söyledi.

HBCU okulları

HBCU eğitim kurumları, ABD'de ırksal ayrımcılığın devam ettiği 1964 Sivil Haklar Yasası'ndan önceki dönemde, öncelikle Afro-Amerikan toplumuna hizmet etme niyetiyle kurulmuş yüksek öğrenim kurumları olarak biliniyor.

1861-1865 arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı'ndan önce, özellikle ABD'nin güney eyaletlerinin çoğunda siyahi öğrencilerin kolej ve üniversite eğitimi almasını yasaklayan kurallar konulmuş, diğer bölgelerde ise siyahi öğrencilere kotalar uygulanmıştı.

Irksal ayrımcılığın engellerini ortadan kaldırmak ve siyahi orta sınıfın oluşmasına katkı sağlamak için kurulan HBCU mezunları arasında sivil haklar lideri Martin Luther King, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Thurgood Marshall gibi isimler bulunuyor.