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ABD'de siyahi sivil aktivist Martin Luther King anılıyor - Son Dakika

ABD'de siyahi sivil aktivist Martin Luther King anılıyor

17.01.2022 19:49
ABD'de siyahi sivil aktivist Martin Luther King anılıyor

NEW ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. için başkent Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde etkinlikler düzenlendi.

NEW ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. için başkent Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde etkinlikler düzenlendi.

ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi düzenlenen Martin Luther King Günü, bu yıl da birçok etkinliğe sahne oldu.

Aynı zamanda federal tatil olan günde, siyahi Amerikalıların yoğun yaşadığı New York'ta da sabah erken saatlerde programlar düzenlendi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington'da sivil haklar aktivisti siyahi Rahip Al Sharpton'ın organize ettiği anma programına sesli mesaj gönderdi.

Yellen, mesajında, "ABD ekonomisinin dağılımında siyahilere haksızlık yapıldığını" söyledi ve "Hazine'nin ırksal servet ayrımcılığını azaltmak için yapması gereken daha çok iş var." ifadesini kullandı.

King için Atlanta Goergia Ebenezer Baptist Kilisesi'nde de bir program düzenlendi. Programı, kilisenin kıdemli papazı ve aynı zamanda ABD Georgia Senatörü olan Raphael Warnock yönetti.

ABD Başkanı Biden bir gün önceden mesaj yayımlamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Martin Luther King Günü vesilesiyle dün paylaştığı yazılı mesajda, "Ülkemiz için bir leke olan ırkçılık ve beyaz üstünlüğü belasıyla yüzleşmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Martin Luther King Jr. kimdir?

Martin Luther King Jr'nin, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı konuşması, tüm dünyada yankı uyandırmış, ABD'de kendisinden sonra gelecek birçok sosyal adalet savunucusuna ilham kaynağı olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor.

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Kaynak: AA

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