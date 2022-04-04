ABD'de siyahi sivil aktivist Martin Luther King Jr. suikastin 54. yılında anılıyor - Son Dakika

NEW ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. suikaste uğramasının 54 yıl dönümünde çeşitli şehirlerinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

King Jr'nin suikasta uğradığı Tennesse'nin Memphis şehrinde bugün farklı anma programları düzenlenecek.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ulusal Sivil Haklar Müzesi'ne dönüştürülen King Jr'nin suikaste uğradığı otelde siyahi toplum liderleri ve temsilcilerinin katılacağı bir anma töreni yapılacak.

Daha sonra katılımcılar, ayrımcılık yıllarında siyahileri kabul eden Memphis'teki tek hastane olan Colins Chapel Connectional'ı ziyaret edecek.

King Jr'nin suikasta uğradığı sırada yanında bulunan sivil haklar lideri Jesse Jackson da yine Memphis'teki Mt. Olive CME Kilisesi'ndeki bir programa katılacak.

Yerel TV 5 kanalına "İlk ateş açıldığında yanındaydım, bunu hala kafamda canlandırabiliyorum ve hala acı veriyor ve o zamandan bu yana kaydettiğimiz ilerlemeyi düşünüyorum." açıklamasını yapan Jackson'un bugünkü anma törenlerinde ayrıca seçme hakkı ve Yüksek Mahkeme adayı Ketanji Brown Jakson hakkında konuşacağı kaydedildi.

King Jr. için ayrıca başkent Washington DC'de de anma programları düzenlenecek.

Martin Luther King Jr. kimdir?

ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta şehrinde 15 Ocak 1929'da doğan Martin Luther King Jr, sivil haklar konusunda ülke tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olarak yerini aldı.

King, Boston Üniversitesinde din eğitimini tamamladı. Adını ilk kez, 1955'de Montgomery Otobüs Boykotu olarak bilinen siyahi kadın Rosa Parks'in belediye otobüsünde beyazlara ait koltuktan kalkmaması üzerine başlayan eylemlerde duyurdu.

Bir yıldan fazla süren boykotu organize eden King Jr, bu süre zarfında tutuklandı, saldırılara uğradı, evi bombalandı.

King Jr'nin, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı konuşması ise tüm dünyada yankı uyandırdı.

Temizlik işçilerine destek vermek için gittiği Memphis'te 4 Nisan 1968'de Loraine Motel'in balkonundayken yüzüne isabet eden tek suikast kurşunuyla hayatını kaybetti.

King Jr. ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görüldü ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edildi.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onayladı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor.