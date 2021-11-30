ABD'de siyahi Wright'ı öldüren polisin yargılanması için jüri seçimi başladı - Son Dakika

NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci nisanda vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter'in yargılanacağı dava için jüri seçimi başladı.

Hennepin Bölge Mahkemesinde gerçekleşen jüri seçiminin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

48 yaşındaki Potter'in 2. derece "adam öldürme" suçlamasından yargılanacağı davada açılış konuşmalarının 8 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Minnesota kanunlarında 2. derece adam öldürme suçlaması, risk oluşturmayan bir kişinin kusurlu ihmal nedeniyle ölümüne neden olmayı kapsıyor.

Potter'in suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis veya 20 bin dolar para cezası öngörülüyor.

Daunte Wright olayı

Siyahi 20 yaşındaki Daunte Wright, 11 Nisan'da Minneapolis'in kuzeyinde Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından şehirde protesto gösterileri başlamış, olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmış, şehirdeki bazı iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.

Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon, Wright'ın ölümünden sonra yaptığı açıklamada, Wright'ı vuran Potter'in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullanması nedeniyle olayın kaza sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

48 yaşındaki 26 yıllık polis memuru Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.