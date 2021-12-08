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ABD'de siyahi Wright'ı öldüren polisin davası başlıyor - Son Dakika

ABD'de siyahi Wright'ı öldüren polisin davası başlıyor

08.12.2021 18:28
ABD'de siyahi Wright'ı öldüren polisin davası başlıyor

NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter'in yargılanmasına bugün başlanıyor.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci nisan ayında vurarak ölümüne neden olan eski polis memuru Kim Potter'in yargılanmasına bugün başlanıyor.

Hennepin Bölge Mahkemesinde görülecek davada, savcılık ve savunma avukatları açılış konuşmalarını yapacak.

Savunma avukatlarının, Potter'in elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal tabancasını çekerek masum bir hata yaptığını ortaya koymaya çalışacağı, savcılık tarafının ise silah konusunda kapsamlı bir eğitimden geçmiş 26 yıllık polis memurunun dikkatsizlik ve ihmaline yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Davada görev alacak 12 kişilik jüride kadın ve erkek sayısının eşit seçildiği, etnik olarak ise dokuzunun beyaz, birinin siyah ikisinin de Asya kökenli olduğu, söz konusu ırksal dağılımın, yaklaşık yüzde 74'ü beyaz olan Hennepin Bölge demografisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Dikkatsizlik ve ihmal kaynaklı 2'nci derece adam öldürmekle suçlanan beyaz Amerikalı Potter'in da mahkemede ifade vermeyi kabul ettiği kaydedildi.

Potter'in suçlu bulunması halinde, Minnesota'nın ceza yönergelerine göre, dört yıldan fazla hapis cezası alması bekleniyor.

Daunte Wright olayı

Siyahi Daunte Wright, 11 Nisan'da Minnesota'da trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı bulunan Wright arabasıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla öldürülmesinin duyulmasıyla Brooklyn Center'da protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda bazı polis araçları zarar görürken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Tim Gannon, Wright'ı vuran Potter'in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullandığını ve olayın kaza olduğunu savunmuştu.

48 yaşındaki beyaz Amerikalı Potter ile Polis Şefi Gannon daha sonra görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de siyahi Wright'ı öldüren polisin davası başlıyor - Son Dakika


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