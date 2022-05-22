ABD'de siyahilerin ırkçı saldırılara maruz kalma korkusunun arttığı belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de siyahilerin ırkçı saldırılara maruz kalma korkusunun arttığı belirtildi

22.05.2022 02:21
ABD'de siyahilerin ırkçı saldırılara maruz kalma korkusunun arttığı belirtildi

NEW ABD'de yapılan anket, New York'un Buffalo kentindeki bir süpermarkette siyahilere karşı yapılan silahlı saldırı sonrası Afro-Amerikanların ırkçı tehlikelerden duyduğu endişenin boyutunun arttığını ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan anket, New York'un Buffalo kentindeki bir süpermarkette siyahilere karşı yapılan silahlı saldırı sonrası Afro-Amerikanların ırkçı tehlikelerden duyduğu endişenin boyutunun arttığını ortaya koydu.

Washington Post-Ipsos anketine göre her 10 siyahi Amerikalıdan 8'i, Buffalo'daki 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, kendilerine yönelik ırkçı saldırının artmasından korktuğunu belirtti.

Ankete katılan Afro-Amerikalılar, ülkede George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini takip eden protestolar sonrasında polisin siyahilere davranışları konusunda "çok az" gelişme olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.

Vurulan 13 kişiden 11'i siyahi olan Buffalo saldırısı sonrası, Afro-Amerikan kitlenin sadece yüzde 10'u ırkçılık sorununun yaşamlarının bir döneminde düzeleceğini umduğunu, yüzde 53'lük bir çoğunluk daha da kötüleşeceğini ifade etti.

Ankete göre, siyahi Amerikalıların yüzde 70'i, beyaz Amerikalıların en az yarısının beyaz üstünlükçü inançlara sahip olduğunu, yüzde 75'i ise beyaz üstünlükçülerin kendileri için "büyük bir tehdit" olduğunu düşünüyor.

Anket sorularını cevaplayan siyahilerin yüzde 63'ü silahlara kolay erişimin nefret suçu işleyen insanlara "büyük ölçüde" katkıda bulunduğunu belirtirken yüzde 57'si "kişisel aile ve yetiştirilme tarzı" konusunda aynı şeyi söyledi.

Ayrıca Afro-Amerikalıların yüzde 52'si sosyal medyanın nefret suçlarına büyük ölçüde katkıda bulunduğu ve yüzde 45'i okullarda yeterince hoşgörü öğretilmediği tespitinde bulundu.

YORUMLAR
500
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı, 1 şüpheli gözaltında
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de siyahilerin ırkçı saldırılara maruz kalma korkusunun arttığı belirtildi - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!
01:03 Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı
01:02 Tabelada numarası yandı, stat ayağa kalktı! Burak Yılmaz taraftara böyle veda etti
01:01 Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 02:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de siyahilerin ırkçı saldırılara maruz kalma korkusunun arttığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement