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ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

14.12.2021 11:29
ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde skandal bir olay meydana geldi. Ayanna Davis isimli İngilizce öğretmeninin, 16 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Öğrencisiyle daha önce 4 kez daha ilişkiye girdiği tespit edilen öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Lakeland Lisesi'nde yaşananlar büyük tepki çekti. Lisede yedek İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 20 yaşındaki Ayanna Davis isimli kadın, bir süreden bu yana 16 yaşındaki öğrencisiyle yakın duruyordu. Ancak ikili arasında yaşananlar, sosyal medyada paylaşılan bir videodan sonra ortaya çıktı.

CİNSEL İLİŞKİ ANLARINI PAYLAŞTILAR

16 yaşındaki öğrenci, popüler bir sosyal medya uygulamasında öğretmeniyle ilişkiye girdiği anların videosunu paylaştı. Bu video kaydının ardından harekete geçen Polk County Şerif Ofisi, Ayanna Davis'i acil olarak gözaltına aldı.

OKUL FUTBOL TAKIMININ HEPSİ GÖRDÜ

Söz konusu olayın, bir öğrencinin ihbarıyla ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca videoyu, okul futbol takımının hepsinin gördüğü ve bu konunun geniş bir çevreye yayıldığı ifade edildi.

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

POLİSLER VİDEOYU İZLEYEMEDİ

3 Aralık'ta öğretmenle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, video kaydının silinmesi nedeniyle kaydı göremediklerini ancak soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Ayanna Davis isimli öğretmen, 11 Aralık'ta öğrencisine karşı suç işlemek ve cinsel saldırı suçlarından hakim karşısına çıkarıldı. Polisin mahkemeye sunduğu raporda öğretmenle ilgili, "Bu, cinsel ilişki yasalarının açık bir ihlalidir. Kurban üzerinde etkili bir konumdaydı ve bu durumdan kendi çarpık zevki için yararlandı" ifadelerine yer verildi.

60 BİN DOLARLIK KEFALET

Mahkeme heyeti, Davis isimli öğretmen hakkında 60 bin dolarlık kefalet belirledi. Genç öğretmenin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 10 Ocak 2022'de görülecek.

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

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Son Dakika Güncel ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika
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