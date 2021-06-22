ABD'de skandal olay! Saldırı sonrasında yaralılara yetişmeye çalışan ambulansın önünü keserek dans ettiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinin Oakland kentinde 19 Haziran'da bir silahlı saldırı meydana geldi. Söz konusu saldırıda 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 7 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan saldırının ardından olay yerine gelen ambulans ekiplerini ise hayrete düşüren bir olay yaşandı.

AMBULANSIN ÖNÜNDE KALÇA DANSI YAPTILAR

ABD'de Köleleştirilmiş Afrikalı Amerikalıların Kurtuluşu olarak kutlanan 19 Haziran'da bir araya gelen bin kişilik kalabalık, ambulansın önünü keserek kalça dansı yapmaya başladı. Olayın ciddiyetini farkına varamayan şahıslar danslarına devam ederken, sağlık ekiplerinin ise zor anlar yaşadıkları görüldü.

Hızını alamayan bazı kadınların ise yaralıların taşındığı sırada bile ambulansın üzerine çıkarak dans ettikleri görüldü. Sosyal medya üzerinden söz konusu görüntülerin paylaşılması üzerine ise vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Öte yandan saldırıyla ilgili açıklama yapan polis ekipleri ise silahlı iki kişinin etrafa ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtıklarını ancak çalışmalar sonucunda kısa bir süre sonra yakalandıklarını belirtti.

Sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırının sebebi ise henüz bilinmiyor.