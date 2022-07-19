ABD'de "Skirtless" şekerlerinde katkı maddesi bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de "Skirtless" şekerlerinde katkı maddesi bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı

19.07.2022 11:23
ABD'de "Skirtless" şekerlerinde katkı maddesi bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı

ABD merkezli şirket Mars Inc'ye ürettiği "Skittles" şekerlerinde titanyum dioksit (TiO2) katkı maddesi içerdiği ve insan kullanımına uygun olmadığı nedeniyle dava açıldı.

ABD merkezli şirket Mars Inc'ye ürettiği "Skittles" şekerlerinde titanyum dioksit (TiO2) katkı maddesi içerdiği ve insan kullanımına uygun olmadığı nedeniyle dava açıldı.

ABD merkezli çok uluslu bir şirket olan Mars Inc tarafından üretilen Skittles şekerlerinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan titanyum dioksit (TİO2) katkı maddesinin içerdiği gerekçesiyle dava açıldı. California'da yaşayan Jenile Thames, şekerlerin yüksek seviyede titanyum dioksit içerdiğini iddia ederek şirkete dava açtı. Şirketten yapılan açıklamada ise ürünlerde kullanılan titanyum dioksidin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koşullarına uygun olduğu belirtildi.

Şirket daha önce de titanyum dioksit kullandığını kabul etmiş ancak 2016'da bu maddenin ürünlerinde kullanımını sonlandıracağını açıklamıştı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Netflix'e bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı Netflix'e bir reality programındaki çalışma koşullarından ötürü dava açıldı Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk, dava hazırlıkları için 2023'e kadar süre istedi Twitter'ın açtığı dava sonrası Elon Musk, dava hazırlıkları için 2023'e kadar süre istedi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 'Skirtless' şekerlerinde katkı maddesi bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de "Skirtless" şekerlerinde katkı maddesi bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement