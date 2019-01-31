Son Dakika Haberleri: ABD'de soğuk hava 11 can aldı

ABD'de soğuk hava 11 can aldı

1 saat önce

ABD'yi 2 gündür etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

ABD'de soğuk hava 11 can aldı, System.String[]
ABD'yi 2 gündür etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. New York ve New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23 

New Jersey, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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