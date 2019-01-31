ABD'de soğuk hava 11 can aldı
1 saat önce
ABD'yi 2 gündür etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
ABD
'yi 2 gündür etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. New York
ve New Jersey
arasındaki Hudson Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23
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