ABD'de soğuk hava dalgası uyarısı yapıldı - Son Dakika

NEW Yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giren ABD'de bundan etkilenen 70 milyondan fazla kişiye, sıcaklığın mevsim normallerinin çok altında seyredeceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, bugün ülkenin orta kesimlerinden başlayan soğuk hava dalgasının, kuzeydoğu eyaletlerine kayarak etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, soğuk hava dalgasının etkili olduğu bölgelerde don nedeniyle mahsuller, hassas bitkiler ve dış mekanlarda bulunan su tesisatlarının zarar görebileceği kaydedildi.

Yarına kadar devam edecek soğuk hava dalgasında sıcaklığın mevsim normallerinin çok altında seyredeceği belirtilen açıklamada, bugün 30'a yakın noktada rekor sıcaklık düşüşü tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, hızlı hareket eden soğuk havanın Ohio Cleveland'da 10 ila 15 santimetre kar bıraktığı, yarın da New York'un kuzey kısımları, Vermont ve Maine eyaletlerinde 5 santimetreye kadar kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Fırtına Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada da soğuk hava dalgasının, bu eyaletlerin güney kesimleri olan New York şehri, New Jersey, Philadelphia, Washington DC, Norfolk gibi okyanusa kıyısı olan bölgelerde şiddetli fırtınalara, muhtemel dolu ve hortumlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.