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ABD'de soğuk hava dalgası ve kar hafta boyunca etkili olacak - Son Dakika

ABD'de soğuk hava dalgası ve kar hafta boyunca etkili olacak

21.02.2022 23:38
ABD'de soğuk hava dalgası ve kar hafta boyunca etkili olacak

NEW ABD'de yeni soğuk hava dalgasının hafta boyunca ülkede etkili olacağı, şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle sıcaklığın çoğu yerde sıfırın altına düşeceği belirtildi.

NEW ABD'de yeni soğuk hava dalgasının hafta boyunca ülkede etkili olacağı, şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle sıcaklığın çoğu yerde sıfırın altına düşeceği belirtildi.

Hava Tahmin Merkezi (WPC) ve Ulusal Hava Servisi (NWS) tarafından yapılan tahminlere göre, ABD'de yeni bir soğuk hava dalgasının ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde aşırı soğuk ve şiddetli fırtınalara sebep olması beklenirken ülkenin yüzde 70'inde hava sıcaklığının sıfırın altına ineceği ifade edildi.

WPC, bu sabah itibarıyla Orta Amerika'nın kuzey bölgelerinde 25 milyon insan için fırtına alarmı verildiğini, yağışların "sulu kar ve dondurucu yağmur" şeklinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Şiddetli rüzgarın, kar yağışının olumsuz etkisini daha da artıracağı ve fırtına koşullarının oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

NWS'nin internet sitesinde ise yoğun kar yağışı yüzünden görüş mesafesinin bir kilometrenin altına düşeceği ve muhtemel uçuş iptallerinin yaşanabileceği kaydedildi.

İki gün boyunca bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetrenin üzerine çıkabileceği, ağaçların devrilerek elektrik kesintilerine yol açabileceği belirtildi.

Olumsuz kış şartlarının terk etmediği ülkede hafta sonunda ikinci bir soğuk hava dalgasının doğu yakasında etkili olabileceği öngörüldü.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de soğuk hava dalgası ve kar hafta boyunca etkili olacak - Son Dakika


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