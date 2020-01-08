ABD'de son 18 yılda alkol kullanımına bağlı ölümler iki katına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de son 18 yılda alkol kullanımına bağlı ölümler iki katına çıktı - Son Dakika Dünya

ABD'de son 18 yılda alkol kullanımına bağlı ölümler iki katına çıktı

6 saat önce

ABD'de 18 yılda alkol kullanımıyla bağlantılı ölümlerin iki katına çıktığı bildirildi.1999'dan bu yana alkol kullanımına bağlı hayatını kaybeden 16 yaşından büyük kişilerin sayısının 35 bin 914 olduğu, bu sayının 2017'de 72 bin 558'e çıktığı açıklandı

ABD'de son 18 yılda alkol kullanımına bağlı ölümler iki katına çıktı, System.String[]

ABD'de 18 yılda alkol kullanımıyla bağlantılı ölümlerin iki katına çıktığı bildirildi.


Alcoholism: Clinical & Experimental Research dergisinde yayımlanan araştırma, 300 milyonu aşkın nüfuslu ülkede 1999'da alkol kullanımına bağlı hayatını kaybeden 16 yaşından büyük kişilerin sayısının 35 bin 914 olduğunu, bu sayının 2017'de 72 bin 558'e çıktığını ortaya koydu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın saldırıları sonrası ABD üssünün son halleri görüntülendi
ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı

Son Dakika Haberleri
00:26 Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika Haber
00:24 Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika Haber
00:19 Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet - Son Dakika Haber
00:18 8 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:09 Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı - Son Dakika Haber
23:27 Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 00:41:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de son 18 yılda alkol kullanımına bağlı ölümler iki katına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]