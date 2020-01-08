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ABD'de son 18 yılda alkol kullanımına bağlı ölümler iki katına çıktı
6 saat önce
ABD'de 18 yılda alkol kullanımıyla bağlantılı ölümlerin iki katına çıktığı bildirildi.1999'dan bu yana alkol kullanımına bağlı hayatını kaybeden 16 yaşından büyük kişilerin sayısının 35 bin 914 olduğu, bu sayının 2017'de 72 bin 558'e çıktığı açıklandı
ABD'de 18 yılda alkol kullanımıyla bağlantılı ölümlerin iki katına çıktığı bildirildi.
Alcoholism: Clinical & Experimental Research dergisinde yayımlanan araştırma, 300 milyonu aşkın nüfuslu ülkede 1999'da alkol kullanımına bağlı hayatını kaybeden 16 yaşından büyük kişilerin sayısının 35 bin 914 olduğunu, bu sayının 2017'de 72 bin 558'e çıktığını ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:19
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