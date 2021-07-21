ABD'de son 24 saatte 268 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 268 artarak 609 bin 536'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 43 bin 274 artışla 34 milyon 177 bin 406'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 268 artarak 609 bin 536 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 875 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 49 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 144 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 784, Texas'ta 52 bin 865 olarak belirlendi.

161 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 474 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 631 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 216 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 419 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 544 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 418 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.