ABD'de son 24 saatte 40 bin koronavirüs vakası - Son Dakika

ABD'de son 24 saatte 40 bin koronavirüs vakası

ABD'de günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

ABD'de günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte ülkede 40 bin kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı ise 126 bin 839'a ulaştı.

ABD'de son 24 saatte 40 bin kişide daha virüs tespit edildi. Vaka sayısının koronavirüsün en etkin olduğu dönemin de üstüne çıkması dikkat çekti. 24 Nisan'da ülke genelinde 36 bin vakayla en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126 bin 839'a yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 506 bin 370 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 52 bin 446'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 327 bin 85 aktif vaka bulunuyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de son 24 saatte 40 bin koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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