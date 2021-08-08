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ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

08.08.2021 17:03
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 616 bin 719'a yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 616 bin 719'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 741 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 218 artarak 616 bin 719'a çıktı.

California, 4 milyon 39 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 235 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 754 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 729, Texas'ta ise 53 bin 661 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

194 milyon 346 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 203 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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