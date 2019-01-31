Son Dakika Haberleri: ABD'de son 25 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

ABD'de son 25 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

1 saat önce

ABD'de 3 kişi donarak öldü, soğuk hava nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.

ABD'de son 25 yılın en soğuk günleri yaşanıyor, System.String[]
ABD'de 3 kişi donarak öldü, soğuk hava nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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