ABD'de son 25 yılın en soğuk günleri yaşanıyor
1 saat önce
ABD'de 3 kişi donarak öldü, soğuk hava nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.
ABD'de 3 kişi donarak öldü, soğuk hava nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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