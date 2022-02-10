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ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon artışı - Son Dakika

ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon artışı

10.02.2022 19:42
ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon artışı

ABD'de Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 40 yıldır en büyük yıllık artışı kaydetti.

ABD'de Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 40 yıldır en büyük yıllık artışı kaydetti. Veri ABD Merkez Bankası Fed'in Mart'ta faiz artışı yapması yönündeki beklentileri artırdı.Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 artış göstererek Şubat 1982'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. Aylık bazda artış ise yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde oldu.

Reuters anketinde ekonomistler TÜFE'deki yıllık artışı yüzde 7,3; aylık artışı ise 0,5 olarak tahmin etmişti.

ABD ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Salgınla mücadeleye trilyonlarca dolar harcanırken, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

ABD'de bir yandan ekonomik büyüme son 37 yılın en güçlü oranlarını yakalamışken diğer yandan istihdam alanında da artış kaydediliyor. Ancak artan enflasyon tüketimde sıkıntılar yaratarak Başkan Joe Biden'ın popülerliğini gölgeliyor.

Fed'den faiz artışı bekleniyor

Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için Mart ayında faiz artışına gitmesi bekleniyor. Finans piyasalarında 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi yüzde 25 ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Ancak ekonomistler Fed'in bu kadar "agresif" davranmayabileceğini ve bu yıl 7 kez 25'er baz puanlık artışlar yapabileceğini belirtiyor.

AFP,Reuters/ SSB,ET

(c)

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon artışı - Son Dakika


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