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ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu - Son Dakika

ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu

10.02.2022 17:55
ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu

ABD'de enflasyon 1 yıl içinde yüzde 7.5 yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de enflasyon 1 yıl içinde yüzde 7.5 yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı. TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtildi.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA

Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri aşmaya devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oran artış hızına yol açabileceğini belirtiyor. FED Başkanı Loretta Mester, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Omicron mutasyonu yakın vadede faaliyet üzerinde ağırlık oluştursa da, yüksek enflasyon seviyeleri ve işgücü piyasalarındaki sıkılık, para politikasının duruşunu yeniden ayarlamaya başlamak için zorlayıcı bir durum oluşturuyor" dedi. FED, faiz artırımlarının temposu ve ölçeğinin verilere bağlı olacağını söyledi. Sıkılaştırmanın hızı konusunda netlik olmamasına rağmen, FED'in Mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.

"SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Beyaz Saray dün TÜFE açıklamasından önce, en son tüketici fiyatlarının yüksek olabileceği konusunda uyarmıştı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, "Yarının verilerine yüksek bir yıllık enflasyon yansımasını bekliyoruz. Tahmin edildiği gibi enflasyonun yüzde 7'nin üzerinde olması sürpriz olmayacak" demişti. Psaki ancak, enflasyonist artışlarının aydan aya düştüğünü de ifade etmişti.

(Aylin Albayrak/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonu - Son Dakika


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