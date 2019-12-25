ABD'de son 50 yılın 'katliam rekoru': 211 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de son 50 yılın 'katliam rekoru': 211 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

ABD'de son 50 yılın 'katliam rekoru': 211 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2019 yılında gerçekleşen 41 toplu katliamda ölen 210'u aşkın kişinin, 1970'lerden beri bu alanda kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Bu toplu katliamlardan 33'ünün ise tabanca ve otomatik tüfeklerle yapıldığı kaydedildi

ABD'de son 50 yılın 'katliam rekoru': 211 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2019 yılında gerçekleşen 41 toplu katliamda ölen 210'u aşkın kişinin, 1970'lerden beri bu alanda kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Bu toplu katliamlardan 33'ünün ise tabanca ve otomatik tüfeklerle yapıldığı kaydedildi.


ABD Kuzeydoğu Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre toplu ölüm vakalarının çoğunda katilin kurbanları tanıdığı ve aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirtilirken, uyuşturucu çeteleri ve iş yerlerinde anlaşmazlık yaşayan kişilerin meslektaşlarına yaptığı saldırıların da oldukça fazla olduğu belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:24 
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