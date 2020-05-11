ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı - Son Dakika
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ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
27 dakika önce
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde düşüş görüldü. ABD'de, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı.
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11.05.2020 17:39:26. #1.13#
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