Son Dakika Haberleri: ABD'de son yerel seçimde 26 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı
Son Dakika Güncel ABD'de son yerel seçimde 26 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı

ABD'de son yerel seçimde 26 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı

7 saat önce

NEW ABD'nin bazı eyaletlerinde salı günü yapılan yerel seçimde, 26 Müslüman adayın sandıktan zaferle çıktığı belirtildi.

ABD'de son yerel seçimde 26 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı, System.String[]

NEW ABD'nin bazı eyaletlerinde salı günü yapılan yerel seçimde, 26 Müslüman adayın sandıktan zaferle çıktığı belirtildi.

Müslüman sivil hakları savunucusu Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'deki Müslüman toplumu siyasete teşvik için faaliyet gösteren Jetpac ve MPower adlı sivil toplum örgütleriyle, ülkede 2019'da çeşitli seçimlere katılan Müslüman adaylarla ilgili verileri içeren rapor yayımladı.

Raporda, 2019'da yerel ve eyalet düzeyinde 81 Müslümanın çeşitli seçimlere aday olduğu, bunlardan 34'ünün seçildiği kaydedildi.

Bu 34 kişiden 26'sının salı günkü yerel seçimde, çoğu şehir meclisi gibi yerel pozisyonlara seçildiği aktarıldı.

- "Bu dalgayı 2020'de de sürdürmeyi bekliyoruz"

CAIR Direktörü Nihad Awad, yaptığı açıklamada, seçilen Müslüman adayları tebrik ederek, "Bu seçim zaferleri, Amerikalı Müslümanların siyasi alanda mesafe katettiklerini ve kamu hizmetine bağlılıklarını açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jetpac Başkanı Mohammed Missouri de Müslüman karşıtı bağnazlığın arttığı bir dönemde kenarda kalmanın topluma yönelik tehdidi daha da tırmandıracağına işaret ederek, temsili demokrasinin toplumu daha da güçlendireceğine vurgu yaptı.

"İslamofobinin arttığı bir zamanda Müslüman Amerikalılar ne yapar? Seçime girer ve kazanır" ifadesini kullanan MPower Direktörü Linda Sarsour, "Müslüman Amerikalılar daha önce görülmemiş şekilde demokratik sürece katılıyorlar ve demokrasimizi korumak için bu dalgayı 2020'de de sürdürmeyi bekliyoruz." dedi.

CAIR, Jetpac ve MPower'in son yıllarda çeşitli seçimlere giren 500'den fazla Müslüman adayın güncel veri tabanını elinde tuttuğu, buna göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği kasım 2016'dan bu yana ülke çapında 365 Müslümanın seçimlere aday olduğu bilgisi paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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