ABD'de sosyal mesafe tartışması - Son Dakika
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ABD'de sosyal mesafe tartışması

6 saat önce

Korona virüs vaka sayısında ABD'nin Çin'i geçmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal mesafe kuralının gevşetilebileceği ve kapalı işletmelerin açılabileceği sinyalini vermesi, virüsün daha kötü boyutlara ulaşabileceği tartışmalarını başlattı.

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Korona virüs vaka sayısında ABD'nin Çin'i geçmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal mesafe kuralının gevşetilebileceği ve kapalı işletmelerin açılabileceği sinyalini vermesi, virüsün daha kötü boyutlara ulaşabileceği tartışmalarını başlattı.


ABD'de korona virüs vakalarının Çin'i geçmesi tedirginliği artırdı. Vakaların büyük ölçüde görüldüğü New York'ta zorunlu hizmetlerin ve acil işlerin dışında kalan insanlar adeta evlerine kapandı. Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı uzmanları, Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için insanların evde kalmaya devam etmesi gerektiğine ve sosyal mesafenin korunması gerektiğine vurgu yapıyor.


Trump'ın konuşması tepki topladı


ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe giren sosyal mesafe tedbirinin ekonomik etkisinin korona virüs pandemisinin yayılmasından ve bunlara atfedilen ölümlerden daha kötü olabileceğini öne sürmesi ise bilim çevrelerinde tepki topladı. Trump'ın sosyal mesafe kuralının gevşetilebileceği ve kapalı işletmelerin açılabileceği sinyalini vermesi ile virüsün daha kötü boyutlara ulaşabileceği vurgulandı. Johns Hopkins Üniversitesi İletişim Uzmanı Saralyn Cruickshank tarafından kaleme alınan makalede, Dünya Sağlık Örgütünün ABD'nin salgının yeni merkez üssü olma potansiyeline sahip olduğunu belirttiğini dile getirerek, "Sosyal mesafe kurallarının kaldırılarak işletmelerin açılması ABD'deki virüsün bulaşmasını çok daha yaygın hale getirebilir. Hastalık dalgası daha da büyüyebilir" dedi.


Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi Direktörü Tom Inglesby ise on binlerce kez paylaşılan tweet'inde, "Sosyal mesafenin sona ermesini öneren herkesin eğer bunu yaparsak ülkenin nasıl görüneceğini tam olarak anlaması gerekiyor. Kovid-19, ülke çapında büyük sosyal ve ekonomik etkilerle birlikte milyonlarca kişiyi öldürebilir" ifadelerini kullandı.


" Asya'da sosyal mesafenin korunması yayılmayı durdurmuştur"


Sağlık çalışanlarını korumak için maskelerin yetersizliğine dikkat çeken Inglesby, hastanelerde bir hafta içinde solunum cihazlarının bitmesinin beklendiğini, vakaların yaklaşık yüzde 15'i ciddi olduğu için solunum cihazı eksikliğinin sağlık çalışanlarına ve hastalara yeterli oksijen sağlayamayacağı anlamına geldiğini belirtti. Inglesby, "Mevcut kanıtlar, sosyal uzaklaştırma önlemleri olmadan virüsün enfekte olan her bir kişi için ortalama 2,5 kişiye yayıldığını gösteriyor. Bu hastalığın durması için ortalama bir insanın onu 1'den az kişiye yayması gerekiyor. Asya'daki sosyal uzaklaşma uygulamaları üç hafta içinde hastalığın hızla yayılmasını önlemeye yardımcı olmuştur" dedi.


ABD'de salgının merkezi konumundaki New York'un Valisi Andrew Cuomo ise zaman zaman sosyal medyada Trump'a ağır eleştirilerde bulunuyor. Eyalet genelinde hastane ve yatak sayılarını artırmak için büyük çaba sarf eden Vali Cuomo, "Öngörülen senaryolara göre virüsün yayılma hızına baktığımızda sağlık sistemimizin kapasitesini aşacağını tahmin ediyoruz. Eyaletimizin hastane kapasitesini artırmak ve yayılmayı durdurmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. En büyük önceliğimiz, hastalar için daha fazla yatak bulmak. Durumu ağır olan hastalarımızın düzgün bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak için ihtiyacımız olan solunum cihazlarını almaktır. Yeni geçici hastane siteleri için yeni yerler araştırıyoruz. Üniversite yatakhanelerini ve otelleri acil durum için hazırlıyoruz" dedi.


Vali Cuomo, ayrıca emekliler ve öğrenciler de dahil olmak üzere 12 bin sağlık çalışanının devam eden Kovid-19 salgını sırasında devletin dalgalanma sağlık gücünün bir parçası olarak gönüllü olarak çalışmak üzere kaydolduğunu ve toplam gönüllü sayısını 52 binin üzerine çıkardığını söyledi. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

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