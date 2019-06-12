Son Dakika Haberleri: ABD'de sosyalizm algısı değişiyor: Kadınlar kapitalizmi erkeklere göre daha az tercih ediyor
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ABD'de sosyalizm algısı değişiyor: Kadınlar kapitalizmi erkeklere göre daha az tercih ediyor

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada 18-54 yaş aralığındaki kadınların çoğunlukla sosyalist bir devlette, erkeklerinse kapitalist bir devlette yaşamayı tercih ettikleri ortaya çıktı

ABD'de sosyalizm algısı değişiyor: Kadınlar kapitalizmi erkeklere göre daha az tercih ediyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma 18-54 yaş aralığındaki kadınların çoğunlukla sosyalist bir devlette, erkeklerinse kapitalist bir sistem altında yaşamayı tercih ettiklerini ortaya çıktı.

iki binden fazla yetişkininin katıldığı anket, uzmanlara göre soğuk savaştan bu yana ABD'de sosyalizme karşı hissedilen olumsuz ön yargıların azaldığını gösteriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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