ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü - Son Dakika

ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü

6 saat önce

ABD'de yemek teslimat şirketi DoorDash'te şoförlük yapan Türk vatandaşı, yemek teslim almak için girdiği restorandaki soyguncular tarafından vurularak hayatını kaybetti.

ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü, System.String[]

ABD'de yemek teslimat şirketi DoorDash'te şoförlük yapan Türk vatandaşı, yemek teslim almak için girdiği restorandaki soyguncular tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Olay ABD'nin Virginia eyaleti Manassas bölgesindeki Denny's isimli restoranda yerel saatle 02.30 sıralarında meydana geldi.

Polis sözcüsü, birinin elinde silah, diğerinin cop bulunan maskeli 2 soyguncunun restorana girdiğini; içerideki 23 kişinin cüzdan ve telefonlarını aldığını, ardından çıkışa yöneldikleri sırada içzerideki bir kişiyi vurarak yaraladıklarını duyurdu. Polis, yemek teslim almak için restorana gelen Yusuf Özgür'ün (56) soyguncuların kaçışını sırasında kapıda onlarda karşılaştığını; soyguncuların kapıyı tutan Özgür'ün kafasına sopa ile vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş ederek kaçtıklarını söyledi. Açıklamada hastaneye kaldırılan Özgür'ün kurtarılamadığı belirtildi.

Virginia Polisi, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

16 ve 10 yaşlarında iki çocuk babası olan Özgür'ün, bu işi ek gelir için ikinci iş olarak yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Soyguncuların restorana gelişi

İçeri girmeleri

Kaçışları

Yerde yatan yaralı (mozaikli)

Özgür'ün ailesiyle fotoğrafları

Restoranın fotoğrafı


Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü
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