Son Dakika Haberleri: ABD'de sözleşmeyle düzenli hizmet verenler artık çalışan sayılacak; gözler Uber'e çevrildi
Son Dakika Dünya Haber

ABD'de sözleşmeyle düzenli hizmet verenler artık çalışan sayılacak; gözler Uber'e çevrildi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) California eyaletinde kabul edilen yasaya göre artık şirketlere sözleşmeli hizmet veren kişiler bunu düzenli olarak yapıyorsa çalışan olarak kabul edilecek, sosyal hakları verilecek.

ABD'de sözleşmeyle düzenli hizmet verenler artık çalışan sayılacak; gözler Uber'e çevrildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kalifornya eyaletinde kabul edilen yasaya göre artık şirketlere sözleşmeli hizmet veren kişiler bunu düzenli olarak yapıyorsa çalışan olarak kabul edilecek, sosyal hakları verilecek.


Uber ve Lyft gibi, geçici sözleşmeli kişilerden hizmet alan şirketlerin bundan etkilenmesi gündemde. Yasayla birlikte eyalette şirketlerin kısa dönemli kontratlar yaptığı çalışma düzeni ciddi bir yapısal değişikliğe uğrayacak. Kısa dönemli sözleşmeli işlerin yapısal olarak güvensiz olduğuna ilişkin tartışmalar giderek artmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Uber, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının cinsel organını kesti!
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de sözleşmeyle düzenli hizmet verenler artık çalışan sayılacak; gözler Uber'e çevrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]