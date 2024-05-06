ABD'de Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının Onaylanmasıyla Kripto Sektöründe Yeni Fonlar ve Büyüme Stratejileri - Son Dakika
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ABD'de Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının Onaylanmasıyla Kripto Sektöründe Yeni Fonlar ve Büyüme Stratejileri

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanması, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Pantera Capital, bu onayı takiben 1,25 milyar dolarlık bir mega fon oluşturma sürecinde olduğunu açıkladı. Girişim sermayesi şirketleri, bu gelişmelerle birlikte yenilikçi projeleri desteklemek için ideal bir zamanlama içinde yeni fonlar toplamaya başladı.

06.05.2024 09:46
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ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanması, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Pantera Capital, bu onayı takiben 1,25 milyar dolarlık bir mega fon oluşturma sürecinde olduğunu açıkladı. Girişim sermayesi şirketleri, bu gelişmelerle birlikte yenilikçi projeleri desteklemek için ideal bir zamanlama içinde yeni fonlar toplamaya başladı.

Yeni Fonlar ve Büyüme Stratejileriyle Kripto Sektörüne Yeni Soluk

Pantera Capital ortağı Franklin Bi'ye göre, ABD'de bu yıl spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması, kripto sektörü için büyük bir onay anlamına geliyor. Bi ayrıca, şirketin 1,25 milyar dolarlık dev bir fon oluşturma sürecinde olduğunu duyurdu.

Bi, Pantera'nın yeni fonu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınırken, kripto girişim sermayesi alanında yeni fonlar toplayan şirketlerin sayısının arttığını belirtti.

Spot Bitcoin ETF'lerin onaylanmasıyla kripto endüstrisinin "önemli ölçüde doğrulama" kazandığını ifade eden Bi, bu onayın "dijital varlıklar için düzenlemenin hala pozitif yönde ilerlediğini" gösterdiğini belirtti. Bi'ye göre, bu tür bir doğrulama, kurumsal yatırımcıların bu alanın uzun vadeli bir teknoloji trendi olduğuna ve yatırım yapılması gereken bir alan olduğuna olan inancını pekiştirdi.

Pantera'nın yanı sıra, Paradigm 750 milyon ila 850 milyon dolar arasında yeni bir fon için görüşmeler yaparken, Galaxy Digital, Hack VC ve Hivemind Capital de kendi fonları için sırasıyla 100 milyon, 100 milyon ve 50 milyon dolar toplama sürecinde. Ayrıca, kripto hızlandırıcı Alliance, üçüncü fonu için Brevan Howard Digital ve Galaxy Digital'den 20 milyon dolar topladı ve Temmuz'a kadar 80 milyon dolar daha toplamayı hedefliyor. Peter Thiel'in Founders Fund şirketi de Alliance'tan hisse satın aldı. 1kx isimli başka bir kripto girişim şirketi de erken aşamadaki projeleri desteklemek için 75 milyon dolar topladı.

Son olarak Franklin Bi, kripto alanında özellikle oyun ve merkezi olmayan finans (DeFi) sektörlerinin önemli yatırım fırsatları sunduğunu söyledi. DeFi'nin ardından gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun yükselişte olduğunu, bu durumun geleneksel finansal varlıkları kripto ekosistemine taşıdığını ifade etti.

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SON DAKİKA: ABD'de Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının Onaylanmasıyla Kripto Sektöründe Yeni Fonlar ve Büyüme Stratejileri - Son Dakika
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