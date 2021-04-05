ABD'de St. Louis cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı - Son Dakika

ABD'de St. Louis cezaevinde mahkumlar ikinci kez isyan çıkardı
05.04.2021 11:10
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) batısındaki St. Louis kentinde bulunan bir cezaevinde koğuştaki kötü koşulları protesto eden 60 mahkum isyan çıkardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) batısındaki St. Louis kentinde bulunan bir cezaevinde koğuştaki kötü koşulları protesto eden 60 mahkum isyan çıkardı.
ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan cezaevinde yaklaşık 60 mahkum isyan çıkardı. Cezaevindeki kötü koşulları protesto eden mahkumlar, cezaevinin camlarını kırarak, 'Bize yardım edin' diye bağırdı. Mahkumların bağırışını duyan bir çok kişi ceazevinin önünde toplanarak, mahkumlara alkışlarla destek verdi. Amerikan medyası,polisin mahkumlara müdahale ettiğini ve olası bir firar girişiminin önlendiğini aktardı. Öte yandan, aynı cezaevinde Şubat ayında 117 mahkum isyan çıkarmıştı.
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