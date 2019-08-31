ABD'de stadyumda silahlı saldırı: 10 yaralı
1 saat önce
ABD'nin Alabama eyaletinde liseler arası bir Amerikan futbolu maçı sırasında açılan ateş sonucu 5'i ağır 10 genç yaralandı.
ABD'nin Alabama eyaletinde liseler arası bir Amerikan futbolu maçı sırasında açılan ateş sonucu 5'i ağır 10 genç yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:58
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