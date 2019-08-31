Son Dakika Haberleri: ABD'de stadyumda silahlı saldırı: 10 yaralı
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ABD'de stadyumda silahlı saldırı: 10 yaralı

1 saat önce

ABD'nin Alabama eyaletinde liseler arası bir Amerikan futbolu maçı sırasında açılan ateş sonucu 5'i ağır 10 genç yaralandı.

ABD'de stadyumda silahlı saldırı: 10 yaralı, System.String[]

ABD'nin Alabama eyaletinde liseler arası bir Amerikan futbolu maçı sırasında açılan ateş sonucu 5'i ağır 10 genç yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:58 
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ABD'de liseler arası futbol karşılaşmasına silahlı saldırı: En az 10 kişi yaralandı
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