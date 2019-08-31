Son Dakika Haberleri: ABD'de stadyumda silahlı saldırı
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ABD'de stadyumda silahlı saldırı

5 saat önce

ABD'nin Alabama eyaletinde iki lise takımı arasında oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında yapılan silahlı saldırıda 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de stadyumda silahlı saldırı, System.String[]

ABD'nin Alabama eyaletinde iki lise takımı arasında oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında yapılan silahlı saldırıda 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Ladd-Peebles Stadyumu'nda Leflore ve Williamson Liseleri arasından oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silah sesleri duyuldu.

Olayda yaşları 15-18 arasında değişen 5'i ağır 10 genç yaralandı.

Emniyet Şefi Lawrence Battiste, gençlerin mahallelerindeki kavgalarını kamuya açık etkinliklere taşıyarak diğer insanları tehlikeye soktuğunu belirtti.

Olayda iki kişi gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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