ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına DEAŞ yazıldı - Son Dakika

ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına DEAŞ yazıldı

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı.

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı.

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ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı. Güvenlik kaygıları nedeniyle soyadının kullanılmasını istemeyen 19 yaşındaki Ayşe, Target'a dava açtı. Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

"ÇOK AŞAĞILANMIŞ HİSETTİM"

Ayşe ABD medyasından CNN'e yaptığı açıklamada,ISIS (DEAŞ) yazısını görünce şoke olduğunu ifade ederek, "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hala bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.

"ADIMI DEFALARCA TEKRARLADIM, DUYMAMASI İMKANSIZ"

Öte yandan, dava tutanaklarına göre, olay 1 Temmuz'da Target binası içinde yer alan ve bu kuruluş tarafından işletilen Starbucks şubesinde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığını anlatan Ayşe, baristaya adını birkaç kez söylediğini belirterek "Adımı ISIS (DEAŞ) olarak duyması imkansız. Ayşe bilinmeyen bir isim değil. Kaldı ki defalarca tekrarladım" dedi.

"YENİ BİR İÇECEK VE 25 DOLARLIK HEDİYE KARTI VERİLDİ"

Ayşe, baristanın amiri ile görüşmeyi talep ettikten sonra kendisine yeni bir içecek ve 25 dolarlık hediye kartı verildiğini daha sonrada güvenlik görevlileri eşliğinde tesisten dışarı çıkarıldığını söyledi.  Şube amirinin Ayşe'ye isimlerde zaman zaman böyle hataların olabildiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili açılan davada, olaya karışan 2 çalışanın işine son verilmesini talep edildi.

"TALİHSİZ BİR HATA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Target'tan e mail yoluyla CNN'e yapılan açıklamada ise "Konuyu araştırdık ve bunun kasıtlı bir eylem değil talihsiz bir hata olduğuna inanıyoruz. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için ek eğitim de dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz" ifadeleri yer aldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Starbucks, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına DEAŞ yazıldı - Son Dakika Dünya
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