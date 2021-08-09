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ABD'de su basan asansörde kalan gençler son anda kurtuldu - Son Dakika

ABD'de su basan asansörde kalan gençler son anda kurtuldu

09.08.2021 23:54

ABD'nin Nebraska eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kaldıkları asansörü su basan gençler, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kaldıkları asansörü su basan gençler, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yer alan Omaha kentinde geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli yağışlar sele neden oldu. Seller sonucu 3 genç bindiği asansörün zemin kata ulaşması ile asansörde mahsur kalırken, sel suları asansöre doldu. Su seviyesi her geçen dakika yükselerek, gençlerin boyunlarına kadar ulaştı. Mahsur kaldıkları asansörden kurtulmaya çalışan gençler başarısız olurken, telefonla yardım istediler.

Mahsur kalan gençlerden biri ise o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, telefonda yardım isteyen diğer bir gencin "Yardım edin ölebiliriz" dediği duyuldu.

Gençlerin yardım çağrıları sonucu arkadaşları olay yerine gelerek önce asansör kabininin kapısını aralayarak suyu boşalttı ve gençleri boğulmaktan son anda kurtardı. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Saim Sevinç/İHA)

ABD'de su basan asansörde kalan gençler son anda kurtuldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumartesi, Nebraska, Omaha, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de su basan asansörde kalan gençler son anda kurtuldu - Son Dakika


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