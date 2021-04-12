ABD'de suç makinesi saldırganın, polisi öldürdüğü olayın kamera görüntüleri servis edildi - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son aylarda yaşanan silahlı saldırılar ülkede tedirginliğe yol açıyor. Ülkenin New Meksiko eyaletinde büyük yankı uyandıran polis memuru Darian Jarrott'un 4 Şubat'ta öldürüldüğü anın kamera kayıtları basına servis edildi.
Basına servis edilen görüntülerde polis, şüphelendiği uyuşturucu taciri 39 yaşındaki Omar Cueva'yı durdurup, araçtan inmesini talep ediyor. Görüntülerde, Elinde makineli silahla polisi tarayan Cueva, hızla olay yerinden kaçtığı ve daha sonra yaşanan kovalamacanın ardından söz konusu kişinin, başka polislerce öldürüldüğü görülüyor. Yaklaşık 70 kilometrelik kovalamacanın ardından polisler, Cueva'yı yakalayıp öldürüyor.
New Mexico Polisi'nden yapılan açıklamada, Ceuva'nın şiddet suçlarından sabıkalı olduğu ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu ifade edildi.
Kaynak: SonDakika.com
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