ABD'de suçsuz yere 23 yıl hapis yatan kişi, 1,5 milyon dolar tazminat alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de suçsuz yere 23 yıl hapis yatan kişi, 1,5 milyon dolar tazminat alacak - Son Dakika

ABD'de suçsuz yere 23 yıl hapis yatan kişi, 1,5 milyon dolar tazminat alacak

6 saat önce

ABD'de iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan ancak 23 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılan Lamonte Mclntyre isimli kişi, 1,5 milyon dolar tazminat kazandı.

ABD'de suçsuz yere 23 yıl hapis yatan kişi, 1,5 milyon dolar tazminat alacak, System.String[]

ABD'de iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan ancak 23 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılan Lamonte Mclntyre isimli kişi, 1,5 milyon dolar tazminat kazandı.

Amerikan basınına göre, henüz 17 yaşındayken 1994'te Kansas eyaletinde 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak Ekim 2017'de suçlamalardan "aklanarak" serbest kalan Mclntyre'nin tazminat davası sonuçlandı.

Mahkeme kararına göre, Kansas eyalet yönetimi, Mclntyre'ye 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Ayrıca, Mclntyre 2 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak ve lise sonrası öğrenim ücretlerinden muaf olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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