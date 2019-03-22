ABD'de Süper Bilgisayarlar Enerji Alanında Kullanılmaya Başlanacak
1 saat önce
ABD’de süper bilgisayarlar enerji alanında kullanılmaya başlanıyor. ABD Enerji Bakanlığı, exaFlop bilgisayarın kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Saniyede yüzlerce trilyon işlem yapabilen süper bilgisayarlar, çok fazla verinin bulunduğu sektörlerde ve yapay zeka gibi alanlarda önemli kolaylıklar sağlıyor. ABD Enerji Bakanlığı, süper bilgisayarların sağladığı bu avantajlardan yararlanmak için yeni bir planlama yapıyor. 2021 yılında Chicago’daki Argonne Ulusal Laboratuarında […]The post ABD’de süper bilgisayarlar enerji alanında kullanılmaya başlanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
'de süper bilgisayarlar enerji alanında kullanılmaya başlanıyor. ABD Enerji Bakanlığı
, exaFlop bilgisayarın kullanılmaya başlanacağını duyurdu.
Saniyede yüzlerce trilyon işlem yapabilen süper bilgisayarlar, çok fazla verinin bulunduğu sektörlerde ve yapay zeka gibi alanlarda önemli kolaylıklar sağlıyor. ABD Enerji Bakanlığı, süper bilgisayarların sağladığı bu avantajlardan yararlanmak için yeni bir planlama yapıyor. 2021 yılında Chicago'daki Argonne Ulusal Laboratuarında geliştirilen exaFlop'un enerji piyasasında kullanılması hedefleniyor.
Enerji sektöründeki yoğun veri miktarının hemen analiz edilmesi ve talebe anlık olarak cevap verilebilmesi için süper bilgisayarlardan yararlanılacak. İlk olarak exaFlop süper bilgisayarı, bilimsel araştırma ve keşif ve yapay zeka gibi veri yoğun iş yükleri için tasarlanmıştı. Bilgisayarın geliştirme sürecinde Intel
, AMD, Marvell, Mellanox ve Nvidia
gibi teknoloji devleriyle ortaklık kurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:41
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