ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca - Son Dakika Dünya

ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca

6 saat önce

ABD’nin Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon fimlerini aratmadı. Takımlarının zaferini kutlamak isteyen iki kişi alkolün de etkisiyle kutlamaların yapılacağı geçit yoluna izinsiz girdi. Ardından kovalamaca başladı.

ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. Polis, Super Bowl'da şampiyon olan Kansas City Chiefs'in zaferini kutlayacağı geçit yoluna izinsiz giren ve aşırı hızla seyreden aracı durdurmak istedi. Aracın sürücüsünün dur ihtarına uymayarak, polisten kaçması üzerine kovalamaca başlamış oldu.


Kameralara saniye saniye yansıyan o anlarda, iki sivil polis aracı, söz konusu otomobile yavaşça çarparak yoldan çıkarmaya çalıştı. Sonunda ters dönen araç yolun kenarında polislerce sıkıştırıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:25 
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