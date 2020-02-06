ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. Polis, Super Bowl'da şampiyon olan Kansas City Chiefs'in zaferini kutlayacağı geçit yoluna izinsiz giren ve aşırı hızla seyreden aracı durdurmak istedi. Aracın sürücüsünün dur ihtarına uymayarak, polisten kaçması üzerine kovalamaca başlamış oldu.



Kameralara saniye saniye yansıyan o anlarda, iki sivil polis aracı, söz konusu otomobile yavaşça çarparak yoldan çıkarmaya çalıştı. Sonunda ters dönen araç yolun kenarında polislerce sıkıştırıldı.