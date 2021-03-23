ABD'de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu - Son Dakika

ABD'de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu

23.03.2021 19:55

ABD Boulder Kenti Emniyet Müdürü Maris Herold yaptığı açıklamada, ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Boulder kentindeki King Soopers adlı süpermarkete silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğunu ve 1. dereceden 10 cinayetle suçlandığını belirtti.

ABD Boulder Kenti Emniyet Müdürü Maris Herold yaptığı açıklamada, ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Boulder kentindeki King Soopers adlı süpermarkete silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğunu ve 1. dereceden 10 cinayetle suçlandığını belirtti.

ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Boulder kentindeki King Soopers adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırının ardından olaya ilişkin Boulder kenti polis yetkililerinden açıklama geldi. Boulder Kenti Emniyet Müdürü Maris Herold yaptığı açıklamada, King Soopers adlı süpermarkete silahlı saldırı düzenleyen şahsın 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğunu açıkladı. Herold, saldırganın öldürdüğü 10 kişi için ayrı ayrı 1. derece cinayetle suçlandığını belirterek, "Saldırgan 1. dereceden 10 cinayetle suçlandı ve kısa süre sonra Boulder İlçe Hapishanesine nakledilecek" dedi.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Alissa'nın saldırıyı gerçekleştirmekteki motivasyonu hakkında soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Herold, müfettişlerin şüpheli ile konuştuğunu, fakat henüz motivasyonun ne olduğunun henüz belirlenemediğini bildirdi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Emniyet Müdürü Herold ayrıca, yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. Herold hayatını kaybedenlerin, 20 yaşındaki Denny Strong, 23 yaşındaki Neven Stanisic, 25 yaşındaki Rikki Olds, 49 yaşındaki Tralona Bartkowiak, 59 yaşındaki Suzanne Fountain, 51 yaşındaki Terry Leiker, 61 yaşındaki Kevin Mahoney, 62 yaşındaki Lynn Murray, 65 yaşındaki Jody Waters ve 51 yaşındaki polis memuru Eric Talley olduğunu kaydetti. Yaşanan olay sonucunda adaletin yerini bulması için çalıştıklarını belirten Herold, "Bu anlamsız şiddet eylemi sırasında öldürülen tüm kurbanlara karşı sevgi duyuyoruz. Kapsamlı bir soruşturma için eyalet, yerel ve federal yetkililere bağlıyız ve bu ailelerin her birine adalet getireceğiz" ifadelerini kaydetti.

OLAY ANINDA NELER YAŞANDI

Yaptığı açıklamada yaşanan olayın detaylarına da değinen Herold, "Şüpheliyle ilgili olarak, 22 Mart Pazartesi günü öğleden sonra 02: 40 civarında, memurlar Kings Soopers'a sevk edildi. Dakikalar içinde olay yerine geldiler ve hemen mağazaya girdiler ve şüpheliye müdahale ettiler. Silah çatışma yaşandı. Şüpheli vuruldu ve birkaç memur da yaralandı" ifadelerini kullandı. Herold, polis müdahalesinin ardından yaralanan şüphelinin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını ve durumunun şu an da stabil olduğunu aktardı.

Aynı zamanda yaşanan olay hakkında düşüncelerini de ifade eden Herold, "Topluluğa şunu söylemek istiyorum. Bu olay meydana geldiği için çok üzgünüm. ve şüphelinin kapsamlı bir şekilde yargılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kapsamlı bir soruşturma yürüteceğiz" dedi.

(İHA)

ABD'de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu
ABD'de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu
ABD'de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu
ABD'de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu - Son Dakika


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