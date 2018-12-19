ABD'de Suriyeli Mülteci Irkçı Saldırıya Uğradı

- ABD'de Suriyeli mülteci ırkçı saldırıya uğradıNEW YORK - ABD'de Suriyeli Şeyma, okulun tuvaletinde bir öğrenci tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

- ABD'de Suriyeli mülteci ırkçı saldırıya uğradı



NEW YORK - ABD'de Suriyeli Şeyma, okulun tuvaletinde bir öğrenci tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir lisede okuyan 15 yaşındaki Suriyeli Şeyma, okulun tuvaletinde bir öğrencinin ırkçı saldırısına uğradı. Şeyma'nın aldığı tekme darbeleri sonrasında vücudunda yaralanmalar ve çürükler meydana geldi. Darp sonrasında bayılan Şeyma hastaneye sevk edildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi yetkilileri, olayın "nefret suçu" olduğunu nitelendirerek, soruşturma açılmasını istedi.

Pensilvanya eyaletindeki polis komutanı Craig Campbell ise olayın din, ırk veya nefret ile ilgisi olmadığını söyleyerek, "Polis yetkilileri ciddi bir soruşturma açtı ve olayın tüm ayrıntısını çıkaracağız" dedi.

Suriyeli mülteci Şeyma'ya ve ailesine, sığınma merkezinde 2 yıl geçirdikten sonra ABD'ye girme hakkı verilmişti.

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