ABD'de Suriyelilerden Bahar Kalkanı harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Suriyelilerden Bahar Kalkanı harekatına destek - Son Dakika

ABD'de Suriyelilerden Bahar Kalkanı harekatına destek

6 saat önce

ABD'de yaşayan Suriyeliler, TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gösteri düzenledi.

ABD'de Suriyelilerden Bahar Kalkanı harekatına destek, System.String[]

ABD'de yaşayan Suriyeliler, TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gösteri düzenledi.


ABD'de yaşayan Suriyeliler, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi. Türk bayrakları taşıyan Suriyeliler, Esad karşıtı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini, Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını vurguladı. İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı da kınayan Suriyeliler, TSK ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sloganları attı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi ABD'de meydana gelen hortumda 19 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:01:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Suriyelilerden Bahar Kalkanı harekatına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]