ABD'de sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi - NEW - Son Dakika

ABD'de sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi - NEW
Kazlardan detaylar Kazların geçişini bekleyen sürücülerden detaylar Kazların karşıdan karşıya geçişi NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi.
Kazlardan detaylar
Kazların geçişini bekleyen sürücülerden detaylar
Kazların karşıdan karşıya geçişi NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:15 Kaynak: AA
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