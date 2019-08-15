ABD'de tahvil piyasalarındaki resesyon sinyalleri sonrası Dow Jones 800 puan düştü

Tahvil piyasalarının ani resesyon sinyali vermesi sonrası ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (DJIA) 800 puan düşüş yaşadı.

Tahvil piyasalarının ani resesyon sinyali vermesi sonrası ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (DJIA) 800 puan düşüş yaşadı.



2007 yılından bu yana ilk kez tahvil piyasalarının ani resesyon sinyali vermesi sonrası ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (DJIA) 800 puan düşüş yaşadı. Yaşanan durum sonucu hazinenin 10 yıllık kazancının gün içerisinde yaşanan gelişmeler sonucu, kısa sürede 2 yıllık kazancın altına düştüğü kaydedildi.



Yatırımcılar aylardır paralarını uzun dönem ABD Hükümet Tahvillerine yatırmışlardı. Yatırımcılar yavaş bir ekonomik büyüme beklerken sevk edilen kazançlar keskin bir düşüş yaşadı. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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