Son Dakika Haberleri: ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi
Son Dakika Dünya ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi

ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi

6 saat önce

ABD’nin Oklahoma eyaletinde Pazartesi günü 462 mahkum salıverildi. Bu Amerikan tarihinde ceza indirimi uygulanarak en fazla mahkumun hapisten çıktığı olay olarak kayıtlara geçti.

ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi, System.String[]

ABD'nin Oklahoma eyaletinde pazartesi günü 462 mahkum salıverildi. Bu Amerikan tarihinde ceza indirimi uygulanarak en fazla mahkumun hapisten çıktığı olay olarak kayıtlara geçti. Oklahoma ülkede en yüksek mahkum oranına sahip eyalet. Vali ise artık bu şöhreti değiştirmek istiyor.


Oklahoma Şartlı Tahliye Kurulu'nun cuma günü ceza indirimlerini onaylayarak Vali Kevit Stiit'e yollamıştı. Kurul, 527 mahkum için ceza indirim tavsiyesinde bulunurken bunların 462'si pazartesi günü salıverildi. Bu kişilerin şiddet olaylarına karışmadığı bildirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın beyzbol oyuncusuna arkadan sarılması olay oldu
Çimlerin üzerinde yuvarlanan Aleyna Tilki, kalça hareketiyle dikkat çekti 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:14:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de tarihe geçen af kararı: 450'den fazla mahkum salıverildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]