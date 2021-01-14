İsyana teşvikle suçlanan Trump'a büyük şok! Temsilciler Meclisi'nden azil kararı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Washington DC'de düzenlediği "Çalmayı Durdur" mitinginin ardından ortalık karıştı. Miting sonrasında Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Ülkeyi sarsan olay sonrası Trump'ın, 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan devir teslim töreninden önce görevinden azledilmesi gündeme gelmişti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ "TRUMP AZLEDİLSİN" DEDİ

Temsilciler Meclisi, yaşanan olayların ardından Trump'a yönelik azil oturumunu açtı. Görev süresinin sona ermesine bir hafta kala Temsilciler Meclisi gündemine gelen tasarıda yer alan azil maddesinde Trump, "isyana teşvik" ile suçlandı.

Görevden alınması istenen tasarıda Trump, Kongre baskını öncesindeki açıklamaları dolayısıyla o gün yaşanan şiddetten sorumlu tutuldu. Uzun bir tartışma bölümünün ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi.

10 CUMHURİYETÇİ VEKİL DE AZİL MADDESİNE OY VERDİ

Söz konusu azil maddesine 10 Cumhuriyetçi vekilin de evet oyu vermesi dikkati çekti. Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçti.

ASIL YARGILAMA SENATO'DA

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senato'nun, söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz net olarak belli değil.

Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, son açıklamasında, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi. Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

ANAYASANIN 25. EK MADDESİ NEDİR?

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor.

Maddenin uygulanması için ise Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor. Pence'in böyle bir adım atması durumunda ise Trump'ın Kongreye bir mektup göndererek karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Pence ve kabine üyelerinin ise bu kararı savunmaları için 4 gün süresi bulunuyor.

4 günlük sürenin sonunda Kongre bir oylama yapıyor ve her iki kanatın 3'te 2'sinin desteğini alması durumunda Trump görevden alınabiliyor. Bu da karara 67 Senatör ve 290 Temsilciler Meclisi üyesinin destek vermesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, kabine yerine Kongre de başkanın görevini yapıp yapamayacağını değerlendirmek üzere kendi bünyesinde bir ekip de kurabiliyor ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pence'in bu yönde bir adım atmayı düşünmediği bildiriliyor.