ABD'de tarihi seçim: Washington'daki mağazalar yağmalanmaya karşı önlem aldı - Son Dakika

ABD'de seçmen Bugün sandık başına gidecek. 98 milyon seçmenin erken oy kullandığı seçimde, başkent Washington DC'de, mağaza ve işletme sahipleri olası bir protesto ihtimaline karşı işletmelerin vitrinlerinin zarar görmemesi için sıkı önlem aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen bugün sandık başına gidecek. Seçimlerin neticesinde ABD Başkanı'nın yanı sıra, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato'nun yeni 33 üyesi belli olacak. ABD'de yapılan başkanlık seçiminde birçok eyalette başlayan 'erken oy kullanma sürecinde' yaklaşık 98 milyon seçmen oy kullandı.

MAĞAZALAR KONTRPLAKA İLE KAPLANDI

Seçimin son gününde özellikle başkent Washington DC'de, mağaza ve işletme sahipleri olası bir protesto ihtimaline karşı işletmelerin vitrinlerinin zarar görmemesi için önlem aldı. ABD'li işletme ve mağaza sahipleri işyerlerini olası protestolara karşı yağmalanmaya karşı korumak için vitrinlerini kontrplakla kaplayarak koruma altına aldı.

SEÇİMDE KİMLER YARIŞIYOR?

ABD'de başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti belirleyici rol oynuyor. Demokrat Parti içerisinde sol popülizmden sosyal demokrasiye, muhafazakarlıktan merkezciliğe kadar geniş yelpazede ideolojik kanat olsa da parti, çoğunlukla modern liberalizmi veya sosyal liberalizmi temsil ediyor.

SEÇMEN NASIL OY KULLANIYOR?

ABD'de oy kullanma usülleri eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Belirlenen seçim merkezlerinde oy kullanma seçeneği her eyalette varken, posta yolu ile oy kullanmak da mümkün oluyor. Bazı eyaletlerde seçmene doğrudan oy pusulaları gönderilirken, bazı eyaletler seçmenin posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulunması gibi ek şartlar koşuyor. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle seçmenin, geçmiş yıllara göre daha yüksek bir oranda posta oyu kullanacağı tahmin ediliyor.