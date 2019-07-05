ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
20 dakika önce
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 224 bin arttı, beklenti 160 bin seviyesindeydi.
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 224 bin arttı, beklenti 160 bin seviyesindeydi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:42
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