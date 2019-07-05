Son Dakika Haberleri: ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
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ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

20 dakika önce

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 224 bin arttı, beklenti 160 bin seviyesindeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı , System.String[]
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 224 bin arttı, beklenti 160 bin seviyesindeydi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:42 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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