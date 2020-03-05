ABD'de tarım dışı verimlilik artışı aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de tarım dışı verimlilik artışı aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika Ekonomi

ABD'de tarım dışı verimlilik artışı aşağı yönlü revize edildi

6 saat önce

ABD'de geçen yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin tarım dışı istihdam verimliliği artışı, yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye revize edildi.

ABD'de tarım dışı verimlilik artışı aşağı yönlü revize edildi, System.String[]

ABD'de geçen yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin tarım dışı istihdam verimliliği artışı, yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2019'un 4'üncü çeyreğine ait tarım dışı istihdam verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğine ilişkin tarım dışı istihdam verimliliği artışı yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü.

Geçen yılın ekim-kasım döneminde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4, çalışma saati yüzde 1,2 arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti artışı ise yüzde 1,4'ten yüzde 0,9'a revize edildi.

Tarım dışı verimlilik 2019'un genelinde ise yüzde 1,9 artarak, 2010'dan bu yana görülen en yüksek yıllık yükselişini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile Eşme koyunlarının et ve süt kapasitesi artırıldı
Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli Son Dakika: Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldı

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 04:15:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de tarım dışı verimlilik artışı aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]