ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte aşağı yönlü revize edildi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 artarak beklentilerin altında bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e çekildi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2,4 artması yönündeydi. Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,3'lük artış kaydetmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 ve çalışma saati yüzde 6 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 1'den yüzde 1,3'e revize edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,8 azalan birim emek maliyetinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artması bekleniyordu.