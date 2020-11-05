ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı - Son Dakika

ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı

05.11.2020 17:59
ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı, System.String[]

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artarken, birim emek maliyeti yüzde 8,9'luk azalış kaydetti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artarken, birim emek maliyeti yüzde 8,9'luk azalış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde gösterdiği azalışın ardından ikinci çeyrekte yakaladığı toparlanma eğilimini koruyan veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 5,6 artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde gösterdiği artışa rağmen piyasa beklentisinin altında kalan tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 10,6 artarak 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetmişti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 4,1 yükseldi.

Üretim, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 43,5 artarken, çalışma saati yüzde 36,8 arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde yüzde 8,9 azaldı.

Bu dönemde, 2009'un ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en büyük azalışı gösteren birim emek maliyetinin yüzde 11,5 azalması bekleniyordu. Birim emek maliyeti yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 8,5 artmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Piyasa, Temmuz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı         
17:56
Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun         
17:18
Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor         
16:37
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi         
16:11
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu         
14:54
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı 19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı         
12:48
İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi         
12:43
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 18:21:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei