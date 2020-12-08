ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika

ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi

08.12.2020 16:59
ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi, System.String[]

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 artarak beklentileri karşılayamadı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 artarak beklentileri karşılayamadı.

ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya düşürüldü.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,6 ile 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetmişti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 43,4 ve çalışma saati yüzde 37,1 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki azalış ise yüzde 8,9'dan yüzde 6,6'ya revize edildi.

Birim emek maliyeti yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 9 artış göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Temmuz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika Ekonomi


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