ABD'de tarım dışı verimlilik yukarı yönlü revize edildi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1 arttı ve 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 7,3'ten yüzde 10,1'e yükseltildi. Böylece tarım dışı iş gücü verimliliğinde 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artış kaydedildi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 7,5 artması yönündeydi. Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 azalış kaydetmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde üretim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 37,1 ve çalışma saati yüzde 42,9 azaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 12,2'den yüzde 9'a revize edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,6 artan birim emek maliyetinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12,1 artış göstermesi bekleniyordu.